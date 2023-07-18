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Вторник, 18 июля 2023, 18:23 мск

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Евродепутаты призвали МУС выдать ордер на арест Лукашенко

Фото: twitter.com/Europarl_en

Международный уголовный суд (МУС) во вторник, 18 июля, получил обращение от комитета Европарламента по иностранным делам призыв выдать ордер на арест президента Белоруссии Александра Лукашенко, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте Европарламента, говорится: «В связи с тем, что Международный уголовный суд (МУС) уже выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой, депутаты Европейского парламента призывают МУС рассмотреть выдачу аналогичного ордера на арест Александра Лукашенко. … Белоруссия несет ответственность за ущерб, нанесенный Украине, совершенные там преступления и причастна к незаконной передаче детей».

Страсбург, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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