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NewDayNews.ru

Вторник, 18 июля 2023, 19:09 мск

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После выхода России из «зерновой сделки» США выделят Киеву 250 миллионов долларов на поддержку агропромышленного комплекса

Глава американского Агентства по международному развитию USAID Саманта Пауэр во время визита в Одессу во время выступления в морском порту объявила о выделении 250 миллионов долларов на поддержку сельского хозяйства Украины, – передает во вторник, 18 июля, агентство Reuters.

Во время выступления в порту Одессы Саманта Пауэр заявила: «Эти инвестиции в рамках инициативы USAID по поддержке аграрного сектора Украины будут направлены на развитие сельскохозяйственной инфраструктуры и расширение других экспортных маршрутов. Власти и бизнес других стран также должны выделить еще средства, чтобы помочь фермерам и стимулировать экономику Украины. Мы коллективно заинтересованы в том, чтобы украинские фермеры оставались в бизнесе»

В свою очередь, в сообщении, опубликованном на сайте Агентства по международному развитию, говорится: «USAID продолжит расширять критически важную сельскохозяйственную инфраструктуру Украины, такую как ирригация, элеваторы, перевалочные мощности, портовую и пограничную инфраструктуру. USAID также расширит поддержку малых и средних сельскохозяйственных предприятий, чтобы предоставить им доступ к финансированию и ресурсам, необходимым для выполнения планов посевной и сбора урожая в 2023 году».

Как отмечают украинские СМИ, общий объем инвестиций правительства США в Инициативу устойчивости сельского хозяйства (AGRI-Ukraine) достиг $350 млн.

Одесса, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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