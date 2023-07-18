Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на Генеральной Ассамблее Всемирной организации во вторник, 18 июля, заявил, что Киевский режим выживает лишь за счет накачки западным оружием, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления российский дипломат сказал: «Все мы видим, как киевский режим, потеряв уже почти все собственное вооружение и сотни тысяч солдат, как наркоман, выживает только благодаря массированной накачке западным оружием. Киев тужится изо всех сил, чтобы доказать, что он может победить ядерную державу, с тем, чтобы получить еще больше оружия. В этом порочном круге погибают десятки тысяч молодых украинцев».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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