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NewDayNews.ru

Вторник, 18 июля 2023, 19:30 мск

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Представитель России в ООН сравнил Киевский режим с наркоманом

Фото: сайт ООН

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на Генеральной Ассамблее Всемирной организации во вторник, 18 июля, заявил, что Киевский режим выживает лишь за счет накачки западным оружием, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления российский дипломат сказал: «Все мы видим, как киевский режим, потеряв уже почти все собственное вооружение и сотни тысяч солдат, как наркоман, выживает только благодаря массированной накачке западным оружием. Киев тужится изо всех сил, чтобы доказать, что он может победить ядерную державу, с тем, чтобы получить еще больше оружия. В этом порочном круге погибают десятки тысяч молодых украинцев».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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