В США прогнозируют «долгое, сложное и кровопролитное» контрнаступление Украины

Глава объединенного комитета начальников штабов министерства обороны США Марк Милли на пресс-конференции во вторник, 18 июля, заявил, что контрнаступление Украины, начавшееся 4 июня, будет долгим, сложным и кровопролитным, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель Пентагона сказал: «Контрнаступление будет долгим, сложным и кровопролитным. Я не склонен расценивать действия украинских военных как провальные, поскольку российские силы построили значительные линии защиты».

Кроме того, говоря о достижении Украины в воздухе паритета с российскими ВКС, генерал армии США отметил, что это потребовало бы годы обучения пилотов и немалых финансовых вложений.

«Десять F-16 – это два миллиарда долларов. У русских сотни истребителей четвертого и пятого поколения. Если мы попытаемся довести до паритета с Россией: один к одному или два к одному, то мы должны говорить о большом количестве самолетов, годах обучения пилотов, годах обслуживания, а также о достижении необходимого уровня финансовой поддержки. Речь идет о гораздо большем количестве миллиардов долларов, чем уже было направлено. Учитывая все это, США сосредоточивают свои усилия на обеспечении Украины возможностями ПВО», – заявил на пресс-конференции представитель Пентагона.

Вашингтон, Иван Бабурин

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