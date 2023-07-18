США открестились от пособничества Киеву в атаке на Крымский мост

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге во вторник, 18 июля, заявил, что Соединенные Штаты не причастны к атаке на Крымский мост, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, причастны ли США к атаке на Крымский мост представитель Госдепа сказал: «Это совершенно не соответствует действительности».

Напомним, что ранее посол России в США Анатолий Антонов обвинил Штаты причастности к преступлениям киевского режима, совершившего террористическую атаку на Крымский мост.

Вашингтон, Иван Бабурин

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