В Пентагоне сообщили, сколько украинских боевиков обучили США с союзниками

Глава объединенного комитета начальников штабов министерства обороны США Марк Милли на пресс-конференции во вторник, 18 июля, заявил, что для нынешнего контрнаступления Киева США с союзниками подготовили более 63 тысяч украинских военных, – сообщает американское издание Politico.

Как говорится в заметке издания, в ходе общения с журналистами представитель Пентагона сказал: «Международная коалиция подготовила 17 бригадных боевых групп – это более 63 тысяч военных».

Вашингтон, Иван Бабурин

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