Шеф Пентагона пообещал продолжать вооружение киевского режима

Министр обороны США Ллойд Остин на брифинге по итогам прошедшего в формате видеоконференции заседания контактной группы по вопросам обороны Украины во вторник, 18 июля, заявил, что Соединенные Штаты продолжать передавать Украине и бронетехнику и артиллерию, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления шеф Пентагона сказал журналистам: «Могу заверить, мы продолжим передавать БМП Bradley, бронированные машины Stryker, артиллерию. Участники контактной группы обсудили дальнейшую военную помощь Украине, в частности – поставки боеприпасов. Также мы обсудили вопрос наращивания производства оружия и боеприпасов. Кроме того, страны-участники коалиции по тренировке украинских пилотов на F-16 рассказали о подготовке к этой операции».

Отметим, что ранее сегодня глава объединенного комитета начальников штабов министерства обороны США Марк Милли на пресс-конференции заявил, что «для достижения Украиной паритета в воздухе с российскими ВКС потребовались бы годы обучения пилотов, а так же гораздо большее количество миллиардов долларов, чем уже было направлено Киеву».

Вашингтон, Иван Бабурин

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