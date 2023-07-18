Экс-президент США Дональд Трамп во вторник, 18 июля, записал видеообращение, в котором пообещал в случае своей победы на выборах потребовать у Европы возместить американские расходы на Украину, – сообщают СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, Трамп говорит: «Когда я одержу победу на выборах, я потребую Европу возместить нам расходы на восстановление запасов вооружений, отправленных на Украину. США потратили на помощь Украине около 200 миллиардов долларов, а Европа лишь малую часть от этой суммы. Они должны делать это уже сейчас, но Джо Байден слишком слаб, его не уважают».

«Действующая администрация стала причиной сложившейся в армии опасной ситуации, когда вооруженным силам США не хватает добровольцев, а сам Байден говорит о нехватке вооружения. При моем руководстве у Пентагона будет рекордное финансирование. А сейчас коррумпированный, некомпетентный лидер втягивает страну в третью мировую войну», – подчеркнул 45-1 президент США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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