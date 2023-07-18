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Вторник, 18 июля 2023, 23:16 мск

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Спикер парламента Молдавии назвал язык своей страны «несуществующим» и «созданным советским режимом»

Спикер Парламента Молдавии, лидер партии «PAS» (Действие и солидарность) Игорь Гросу во вторник, 18 июля, назвал язык своей страны «несуществующим», – сообщает агентство Sputnik Молдова.

В одной из соцсетей Гросу написал: «Мы дали справедливость румынскому языку и нашим предкам, которые боролись за независимость и язык. Спустя десятилетия нам удалось вернуть румынский язык на его родину. Вопрос языка дело лингвистов, но друзья Кремля продолжают разделять людей ложью о несуществующем языке, созданном советским режимом. Это стирает историю и культуру Молдовы».

Кишинев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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