МИД РФ: Генсек ООН закрывает глаза на террористические вылазки Киева

Министерство иностранных дел России во вторник, 18 июля, обратило внимание на то, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш закрывает глаза на террористические вылазки и диверсии Киева

В заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, в частности, говорится: «… Важно особо обратить внимание на то, как Генсекретарь ООН и его сотрудники раз за разом закрывают глаза на террористические вылазки и диверсии Киева. Под прикрытием развернутого в рамках «черноморской инициативы» гуманитарного коридора и судоходства режим Зеленского постоянно пытался атаковать российские гражданские и военные объекты, по сути, попирая «дух и букву» договоренности, которая была, как известно, «о безопасной транспортировке зерна и продовольственных товаров из украинских портов».

«Очередная такая террористическая атака на Крымский мост, в результате которой погибли 2 человека и пострадала несовершеннолетняя девочка, произошла 17 июля. Однако в Секретариате ООН не нашли даже слов соболезнования в связи с этим», – отметили в российском МИДе.

Москва, Иван Бабурин

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