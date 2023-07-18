Израильская полиция водометами разгоняет манифестантов

В Тель-Авиве произошли столкновения между протестующими против юридической реформы и полицией. Правоохранителя разгоняют манифестантов водометами, – передает израильский телеканал «Кешет-12».

В сообщении телеканала говорится, что «после двух часов относительного спокойствия во время демонстрации в Тель-Авиве полиция применила водометы, оттесняя демонстрантов с проезжей части. Начались задержания».

Израильские СМИ также сообщают, что сотни противников реформы, участвовавшие в акциях протеста в Тель-Авиве, пошли маршем в Иерусалим.

«Участники марша намерены дойти до Иерусалима за четыре дня. Целью шествия манифестанты назвали Кнессет (парламент). Участники шествия будут преодолевать в день по 15 километров. В полиции заверили, что позволят демонстрантам пройти по шоссе Аялон и Первому шоссе при условии, что идти они будут по правой полосе и не нарушать порядок», – говорится в сообщениях СМИ и пабликах Израиля.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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