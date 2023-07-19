Тбилиси призвал Европарламент возместить ущерб, нанесенный антигрузинскими резолюциями

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в среду, 19 июля, заявил, что Европарламент должен возместить Тбилиси ущерб, нанесенный резолюциями против грузинского правительства, – сообщает агентство SputnikGeorgia.

Комментируя опубликованные минюстом США отчеты, согласно которым нанятые семьей экс-президента Грузии Михаила Саакашвили лоббистские американские компании продвигали нужные резолюции в Европарламенте, Папуашвили написал в соцсетях: «Резолюции Европарламента, критикующие грузинское правительство, были написаны не депутатами «из лучших побуждений», а нанятыми лоббистами, которым было поручено добавить к ним постыдные примечания. Хочу обратиться к членам Европарламента, причастным к этой позорной кампании против Грузии, не только прекратить ее, но и возместить ущерб, нанесенный нашей стране в международном масштабе».

Ранее сообщалось, что родственники Саакашвили, пытаясь добиться его освобождения, выплатили в общей сложности $996 тысяч американским лоббистским компаниям за размещение в западных СМИ статей об «ужасном состоянии» экс-президента Грузии. Лоббисты за указанное вознаграждение должны были распространять информацию о состоянии Саакашвили среди чиновников США, убеждать американских сенаторов ввести санкции против Грузии, а также готовить антигрузинские резолюции для Европарламента.

Отмечается, что эта информация была опубликована минюстом США в отчетах о деятельности компаний Akerman и GP International за шесть месяцев.

Тбилиси, Иван Бабурин

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