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Среда, 19 июля 2023, 18:48 мск

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Украинские неонацисты планируют атаку на Запорожскую АЭС

Евгений Балицкий, скриншот видео t.me/BalitskyEV

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в среду, 19 июля, заявил, что украинские неонацисты концентрируют силы на линии фронта, которые планируют направить на атаку Запорожской АЭС, сообщил

В своем Telegram-канале Балицкицй написал: «Противник концентрирует силы, которые планирует направить на атаку Запорожской АЭС. Это очередная попытка противника подвести мир на порог ядерной катастрофы. Мы давно привыкли к тому, что противник ведет себя как обезьяна с гранатой, а задача наших парней – стоять на защите мира. Они продолжают эту работу, а мы со своей стороны оказываем всю возможную помощь».

Мелитополь, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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