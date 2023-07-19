Будапешт готов в одностороннем порядке наложить эмбарго на ввоз зерна с Украины

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь на пресс-конференции по итогам совещания в Варшаве с коллегами из Болгарии, Польши, Румынии и Словакии в среду, 19 июля, заявил, что если Еврокомиссия (ЕК) не продлит до конца 2023 года запрет на поставки украинского зерна в пять стран Центральной Европы, Будапешт установит эмбарго в одностороннем порядке, – сообщает венгерское информационное агентство MTI.

В ходе своего выступления глава венгерского минсельхоза сказал: «Пять стран Центральной Европы договорились совместно обратиться к ЕК с требованием продлить этот запрет (на ввоз украинского зерна, – прим.ред.) до конца года. Если же он не будет продлен хотя бы до 21 декабря, то Венгрия сама будет использовать все свои средства для защиты венгерских фермеров».

«Пока запрет на импорт зерна и масличных культур с Украины в соседние страны Евросоюза установлен до середины сентября, но этот срок для нас неприемлем», – подчеркнул Иштван Надь.

Следует отметить, что польский премьер Матеуш Моравецкий, также присутствовавший на встрече, заявил, что Варшава 15 сентября не откроет свои границы для украинских зерновых и сохранит только их транзит.

Варшава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»