Трамп назвал американский минюст «коммунистами, марксистами и фашистами»

Экс-президент США Дональд Трамп в среду, 19 июля, реагируя на нападки на его юристов атаке на фоне сообщений о новых обвинениях, назвал американский минюст «порочными коммунистами, марксистами и фашистами», – сообщают СМИ.

На своей странице в социальной сети Truth Social после появления сообщений о новых обвинениях со стороны минюста Трамп написал: «Эти порочные коммунисты, марксисты, фашисты и радикальные левые демократы совершили атаку на моих юристов на невиданном ранее уровне, и я все еще продолжаю побеждать».

Ранее сегодня телеканал NBC News сообщил о том, что новые обвинения против экс-президента содержат статьи о сговоре с целью обмана США и об оказании влияния на свидетелей.

В сообщении телеканала со ссылкой на письмо генпрокуратур, направленном бывшему президенту США, говорилось, что Трампу грозят обвинения в сговоре с целью обмана США и оказании влияния на свидетелей по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

«Письмо Трампу содержит три федеральных статьи обвинения, в том числе сговор с целью обмана США, оказания влияния на свидетелей. Письмо носит предупредительный характер», – говорится в сообщении на сайте NBC News.

Вашингтон, Иван Бабурин

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