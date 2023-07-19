Путин назвал условие, при котором Россия рассмотрит возможность вернуться в «зерновую сделку»

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством в среду, 19 июля, заявил, что Москва рассмотрит возможность вернуться к «зерновой сделке», если будут учтены и реализованы все без исключения принципы ее участия в ней», – сообщает Россия-24.

В эфире телеканала глава государства сказал: «Невыполнение российских условий в рамках зерновой сделки – это наглость. Москва проявляла чудеса выдержки и толерантности, продлевая эту сделку, при этом никаких обязательств и договоренностей никто выполнять не собирался, лишь постоянно что-то требовали от России».

«Запад сделал все, чтобы пустить зерновую сделку под откос, не пожалели на это сил. А России только чинят препятствия даже для безвозмездной передачи удобрений беднейшим странам», – подчеркнул Путин и добавил: «Тем не менее, Москва рассмотрит возможность вернуться к сделке, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы ее участия в ней».

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