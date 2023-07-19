Путин назвал ложью и спекуляцией заявления, что Украина кормит голодающих всего мира

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством в среду, 19 июля, заявил, что заявления о том, что Украина кормит голодающих всего мира – ложь, – сообщает Россия-24.

В эфире телеканала глава государства сказал: «Именно Россия вносит колоссальный вклад в глобальную продовольственную безопасность. А всякие утверждения, что только украинское зерно кормит голодающих по всему миру – спекуляция и ложь».

Москва, Иван Бабурин

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