Пентагон отправит Киеву оборудование для охраны портов и гаваней

Министерство обороны США в среду, 19 июля, объявило о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $1,3 млрд., в который вошли зенитно-ракетные комплексы, оборудование для охраны портов и гаваней, высокоточные боеприпасы, беспилотники и бензовозы, – сообщают СМИ

На сайте Пентагона приводится перечень пакета помощи «для удовлетворения потребностей Украины на поле боя», который включает в себя критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасы и будет предоставлен в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

В пакет вооружений, который будет передан киевскому режиму вошли: четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS и боеприпасы; оборудование для охраны портов и гаваней; высокоточные авиационные боеприпасы;152-мм артиллерийские снаряды; оборудование для разминирования; противотанковые ракеты TOW; беспилотные авиационные системы Phoenix Ghost и Switchblade; средства обнаружения противодействия БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы; 150 бензовозов; 115 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники; 50 тактических машин для эвакуации техники; тактические защищенные системы связи; поддержка обучения, технического обслуживания и поддержки деятельности».

Вашингтон, Иван Бабурин

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