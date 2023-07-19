Путин заявил, что Россия готова заместить украинское зерно на мировых рынках

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством в среду, 19 июля, заявил, что Россия готова заместить украинское и дальше поставлять свое зерно на мировые рынки, – сообщает Россия-24.

В эфире телеканала глава государства сказал: «Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно, как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Тем более что у нас в этом году, как доложил министр, вновь ожидается рекордный урожай».

«Украина за прошлый сельскохозяйственный год произвела порядка 55 миллионов тонн зерновых, экспорт составил 47 миллионов тонн. В то же время Россия в прошлом году собрала 156 миллионов тонн зерна и 60 миллионов тонн экспортировала», – отметил Путин.

Москва, Иван Бабурин

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