Путин: Хотите субсидий – развивайте искусственный интеллект

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством в среду, 19 июля, заявил, что компании, которые хотят получать субсидии из федерального бюджета должны в обязательном порядке использовать технологии искусственного интеллекта, – сообщает телеканала «Россия-24»

В эфире телеканала глава государства сказал: «Технологии искусственного интеллекта несут прямую экономическую выгоду. Всем это понятно. Тем не менее, на начальном этапе их внедрение идет не очень активно. Лидеры у нас есть, но за ними скамейка запасных не очень большая. Мы с вами договаривались, как надо поступить в этой ситуации. А именно, включить требования по обязательному использованию искусственного интеллекта для компаний, которые планируют получить субсидии из федерального бюджета».

«Хотите субсидий? Пожалуйста, развивайтесь в этом направлении», – подчеркнул Путин.

Президент на совещании с членами правительства также отметил: «Позиции, безусловно, необходимо постоянно укреплять. И делать это нужно на собственной научной и технологической базе. Я все прекрасно понимаю, есть ограничения, и без определенных связей, контактов там и наработок на мировом уровне нам не обойтись. Тем не менее, обеспечивая настоящий технологический суверенитет нашей страны, нужно думать именно о собственных ресурсах».

Москва, Иван Бабурин

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