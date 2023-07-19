Путин назвал главным вопросом подготовку специалистов в области искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством в среду, 19 июля, обозначил важнейшим вопросом подготовку специалистов, работающих с цифровыми технологиями, – сообщили в Кремле.

На совещании с правительством о мерах поддержки отечественных разработок в области искусственного интеллекта глава государства заявил, что «важно обеспечить до 2030 года господдержку исследовательских центров в области искусственного интеллекта. В федеральном бюджете на 2024-2026 годы должны быть заложены средства на финансирование таких центров».

«Важнейший вопрос – это подготовка специалистов, которые работают с цифровыми технологиями. Всем вузам страны уже направлен обновленный образовательный модуль системы искусственного интеллекта. Нужно объявить его обязательным», – подчеркнул Путин.

Москва, Иван Бабурин

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