После заявления российского минобороны США оказались не готовы объявить о мерах поддержки судов, следующих в порты Украины

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в среду, 19 июля, заявила, что после заявления российского министерства обороны о том, что суда, следующие по Черному морю в порты Украины, будут рассматриваться как перевозчики грузов военного назначения, США не готовы объявить о каких-либо мерах поддержки движения таких судов, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, пресс-секретарь Белого дома сказала: «Мне нечего сообщить о том, что касается морской части».

При этом Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты будут оказывать помощь в части поставок украинского зерна на мировые рынки.

«Мы продолжим оказывать поддержку Украине в части поставок украинского зерна на рынки, в котором они отчаянно нуждаются. Этому призвано содействовать выделение Киеву очередного пакета военной помощи на $1,3 млрд. В него, согласно заявлению Пентагона, включены средства для обеспечения безопасности портов», – отметила представитель Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

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