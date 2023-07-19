Германия закупит у США почти тысячу всепогодных управляемых ракет

Агентство по сотрудничеству в области безопасности министерства обороны США (DSCA) в среду, 19 июля, заявило, что Госдепартамент одобрил закупку Германией всепогодных управляемых ракет класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120C-8 типа AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) на сумму $2,9 млрд, – передают СМИ.

Сообщается также, что главным подрядчиком в сделке выступит компания Raytheon. Всего правительство ФРГ планирует приобрести до 969 ракет, а также сопутствующее оборудование.

Вашингтон, Иван Бабурин

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