США пообещали Израилю «безвиз»

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге, 19 июля, заявил, что решение о включении Израиля в программу безвизового въезда может быть принято до 30 сентября, если Тель-Авив выполнит «необходимые условия», – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель Госдепа сказал: «Вечером 19 июля Израиль объявит о новых шагах, которые должны обеспечить равное отношение ко всем гражданам США, вне зависимости от их национальности, религии или этнической принадлежности. Новые правила должны применяться ко всем гражданам США, включая палестинских арабов».

«Положительное решение о включении Израиля в программу безвизового въезда в США зависит от того, как пройдет испытательный срок, а также от выполнения других необходимых условий», – подчеркнул Миллер.

Следует отметить, что ранее в среду, 19 июля, в Вашингтоне посол Израиля в США Майк Герцог, заканчивающий свою каденцию посол США в Израиле Том Найдс, и заместитель министра обороны США Роберт Сильверс подписали меморандум о взаимопонимании по поводу присоединения Израиля к программе безвизового режима.

Вашингтон, Иван Бабурин

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