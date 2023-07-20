США ввели санкции против Кудрина, банков и заводов ВПК, Канада – против Охлобыстина и SHAMANа

США и Канада расширили список санкций против граждан России. Так, под канадские санкции попали Никита Михалков, Иосиф Пригожин и Иван Охлобыстин, всего 39 физических и 25 юридических лиц. В свою очередь Вашингтон подверг рестрикциям бывшего министра финансов РФ Алексея Кудрина, – сообщают СМИ.

Под новые ограничения Канады попали 39 физических и 25 юридических лиц, среди которых: Никита Михалков, Иосиф Пригожин и Иван Охлобыстин, Юлия Чичерина, Филипп Киркоров, Дмитрий Харатьян, певица Валерия, Тимати и SHAMAN. Также под канадские санкции попали глава министерства культуры РФ Ольга Любимова, глава минобрнауки Валерий Фальков. В санкционном списке Оттавы также значатся: министерство культуры РФ и минобрнауки, организация «Бесогон», операторы «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2, банки «Точка» и «Тинькофф», карта МИР, система платежей Yandex Pay, «Лахта Парк» и «Лахта Плаза», а также «Московское городское общество казаков».

В свою очередь, минифин США ввел санкции против бывшего министра финансов РФ Алексея Кудрина и еще 17 человек. Соединенные Штаты также ввели санкции против «Тинькофф банка», завода «Арсенал», Сибирского отделения Института ядерной физики, НИИ ВКС, банки «Солидарность», «Unistream» и «Локо».

Кроме того, Вашингтон ввел санкции против Сахалинского морского пароходства и 14 судов. Под рестрикции Белого дома также попали Тульский патронный завод и ряд других предприятий ВПК России.

Вашингтон, Иван Бабурин

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