Министр обороны Великобритания Бен Уоллес заявил, что Лондон передал Украине в снарядов в 15 раз больше, чем планировал изначально, – сообщает в четверг, 20 июля, The Guardian.

Британское издание пишет, что глава минобороны Соединенного королевства сказал следующее: «Мы доставили артиллерийских боеприпасов в больше 15 раз, чем первоначально планировалось. В общей сложности Великобритания передала Киеву на 184 000 артиллерийских снарядов больше, чем было запланировано год назад.

«Хотя в небольшом количестве областей мы достигли меньше, чем ожидалось, мы превысили планы в таких критических областях как артиллерия, оперативно реагируя на приоритеты Украины и развитие событий на поле боя», – отметил Уоллес.

Лондон, Иван Бабурин

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