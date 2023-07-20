Путин прибыл в Мурманск

Президент России Владимир Путин в четверг, 20 июля, прибыл с визитом в Мурманскую область.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал о планах главы государства посетить один из регионов без уточнения, какого именно. В последний раз Владимир Путин посещал Мурманскую область в июле 2014 года для участия в праздновании Дня ВМФ в Североморске.

Мурманск, Иван Бабурин

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