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Четверг, 20 июля 2023, 19:15 мск

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Путин прибыл в Мурманск

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин в четверг, 20 июля, прибыл с визитом в Мурманскую область.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал о планах главы государства посетить один из регионов без уточнения, какого именно. В последний раз Владимир Путин посещал Мурманскую область в июле 2014 года для участия в праздновании Дня ВМФ в Североморске.

Мурманск, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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