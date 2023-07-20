Боррель предложил ежегодно выдавать Киеву из Европейского Фонда мира по пять миллиардов евро на вооружения

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам очередного заседания глав МИД ЕС в Брюсселе в четверг, 20 июля, предложил в течение ближайших четырех лет выделять Украине по пять миллиардов евро на военную помощь из Европейского фонда мира, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления глава евродипломатии сказал: «Мы предложили создать отдельную статью в Европейском фонде мира, чтобы предоставлять до пяти миллиардов евро в год в предстоящие четыре года на оборонные нужды Украины. Это будет свидетельствовать о долгосрочных обязательствах в сфере безопасности по отношению к Украине».

Брюссель, Иван Бабурин

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