Генсек ООН «решительно» осудил российские удары по украинским портам

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в четверг, 20 июля, заявил, что Антониу Гутерриш решительно осудил российские удары возмездия по портам Украины, нанесенные в ответ на теракт киевских спецслужб, совершенный ими на Крымском мосту, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами представитель Гутерриша сказал: «Генеральный секретарь решительно осуждает удары России по портовым объектам в Одессе и других украинских черноморских портах. Эти удары противоречат обязательствам России по Меморандуму о взаимопонимании с ООН, в котором говорится, что Российская Федерация будет способствовать беспрепятственному экспорту продовольствия, подсолнечного масла и удобрений из портов Черного моря, контролируемых Украиной».

«Генеральный секретарь также напоминает, что разрушение гражданской инфраструктуры может представлять собой нарушение международного гуманитарного права» – подчеркнул Стефан Дюжаррик.

Ранее сегодня минобороны РФ сообщило, что в ночь на четверг, 20 июля, были «нанесены удары возмездия по районам производства и хранения катеров-дронов Украины в районах города Одессы и Ильичёвск Одесской области».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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