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NewDayNews.ru

Четверг, 20 июля 2023, 21:44 мск

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Песков назвал «верхом маразма» британские санкции против детского лагеря отдыха «Артек»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 20 июля, заявил, что санкции, введенные Великобританией против детского лагеря «Артек» в Крыму, являются верхом маразма, – сообщает ТАСС.

Комментируя ситуацию, официальный представитель Кремля сказал: «Честно говоря, что поразило за последнее время – это санкции Великобритании против «Артека». Вот где верх маразма! И, наверное, если бы я был британцем, мне было бы стыдно».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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