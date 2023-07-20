Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 20 июля, заявил, что санкции, введенные Великобританией против детского лагеря «Артек» в Крыму, являются верхом маразма, – сообщает ТАСС.

Комментируя ситуацию, официальный представитель Кремля сказал: «Честно говоря, что поразило за последнее время – это санкции Великобритании против «Артека». Вот где верх маразма! И, наверное, если бы я был британцем, мне было бы стыдно».

Москва, Иван Бабурин

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