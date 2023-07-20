Белый дом сообщил о применении американских кассетных снарядов на Украине против российских военных

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в четверг, 20 июля, заявил, что Украина начала применять переданные ей американские кассетные боеприпасы против российской армии, – сообщают СМИ

Отвечая на вопрос, начали ли уже украинские военные применять поставленные США кассетные боеприпасы, Кирби ответил: «Да, конечно. Я бы сказал, что это началось неделю назад или около того. Мы доставили их туда довольно быстро».

«Украинцы применяют эти боеприпасы эффективно и приемлемым образом», – добавил представитель администрации США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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