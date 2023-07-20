российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 июля 2023, 21:44 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Белый дом сообщил о применении американских кассетных снарядов на Украине против российских военных

Джон Кирби, скриншот видео defense.go

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в четверг, 20 июля, заявил, что Украина начала применять переданные ей американские кассетные боеприпасы против российской армии, – сообщают СМИ

Отвечая на вопрос, начали ли уже украинские военные применять поставленные США кассетные боеприпасы, Кирби ответил: «Да, конечно. Я бы сказал, что это началось неделю назад или около того. Мы доставили их туда довольно быстро».

«Украинцы применяют эти боеприпасы эффективно и приемлемым образом», – добавил представитель администрации США.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия,