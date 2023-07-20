Сенат Конгресса США запретил правительству продавать нефть Китаю

Поправку к проекту оборонного бюджета, запрещающую продавать Китаю нефть из стратегического резерва принял в четверг, 20 июля, принял Сенат Конгресса США, – сообщает телеканал C-SPAN.

В тексте принятой поправки к проекту оборонного бюджета на 2024 год, который в США начинается 1 октября, говорится о «введении запрета для министерства энергетики США на продажу нефтепродуктов (к примеру сырой нефти) из стратегического резерва какой-либо структуре, принадлежащей, контролируемой или находящейся под влиянием Коммунистической партии Китая».

За поправку проголосовали 85 сенаторов, против – 14.

Вашингтон, Иван Бабурин

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