Белый дом: Истребители F-16 на Украине будут, но вряд ли помогут

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в четверг, 20 июля, заявил, что истребители F-16 могут поступить на Украину к концу года, но вряд ли это изменит ситуацию, – сообщает Fox News.

В комментарии телеканалу Кирби сказал: «F-16 на Украину поступят, наверное, к концу года. Но мы не считаем, что одни только F-16 смогут изменить там ситуацию. Украинским военным больше всего нужна артиллерия».

Вашингтон, Иван Бабурин

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