Путин заявил о стратегической важности арктической зоны России

Президент России Владимир Путин в Мурманске на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов в четверг, 20 июля, заявил, что арктическая зона России важна стратегически, поэтому необходимо решать накопившиеся здесь проблемы коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда – сообщает Кремль.

Во время своего выступления глава государства сказал: «Арктическая зона важна, и мы много раз говорили об этом применительно к различным ситуациям – для страны стратегически. Здесь и вопросы оборонного характера, и ресурсная база».

«Вместе с тем здесь накопились и большие проблемы, которые, безусловно, требуют нашего особого внимания. Например, скажем, изношенность коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда даже в крупных городах Заполярья достигает 70 процентов, а в небольших удаленных поселках и так называемых ЗАТО, закрытых административных территориях, эта проблема еще острее. Отмечу в этой связи, что благодаря отдельным принятым ранее решениям за последние три года, конечно, кое-что удалось сделать, удалось продвинуться в решении ряда вопросов», – сказал Путин.

Мурманск, Иван Бабурин

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