Путин поручил утвердить комплексные планы долгосрочного развития арктических городов

Президент России Владимир Путин в Мурманске на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов в ночь на пятницу, 21 июля, поручил до 1 октября 2024 года на основе готовых документов утвердить комплексные планы долгосрочного развития арктических городов, – сообщает Кремль.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Для опорных арктических населенных пунктов нужно подготовить мастер-планы развития на период до 2035 года по аналогии с теми, что уже разработаны для дальневосточных городов. И прошу не затягивать с этой работой, чтобы до 1 октября 2024 года на основе готовых документов утвердить комплексные планы долгосрочного развития арктических городов – также до 2035 года и с четкими источниками финансирования. При этом практическую реализацию мероприятий важно начать уже с 2025 года. Не позже».

«Мы должны иметь в виду, что даже небольшие населенные пункты, небольшие поселки могут иметь для страны стратегическое значение», – подчеркнул Путин.

Мурманск, Иван Бабурин

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