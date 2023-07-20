Вашингтон решил усилить военную группировку в Ормузском проливе для защиты от Ирана

Центральное командование министерства обороны США в четверг, 20 июля, заявило о решении усилить свою группировку в Ормузском проливе с целью защиты международного судоходства от иранской угрозы, – сообщают СМИ.

В сообщении, размещенном на сайте Пентагона, говорится: «Универсальный десантный корабль USS Bataan и десантный корабль-док USS Carter Hall дополнят группировку, чтобы выполнять задачи в регионе вместе с эсминцем USS Thomas Hudner, истребителями F-16 и F-35, об отправке которых в Ормузский пролив было объявлено ранее. Принятое решение является ответом на недавние попытки Ирана угрожать свободной торговле».

Вашингтон, Иван Бабурин

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