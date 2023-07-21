Варшава перебрасывает войска с запада страны на границу с Белоруссией

Секретарь национального комитета безопасности Польши Збигнев Гофман в пятницу, 21 июля заявил, что министр обороны страны Мариуш Блащак принял решение о переброске войсковых подразделений из западных воеводств Польши на границу с Белоруссией, – сообщает агентство PAP

Как сообщает агентство, Гофман сказал следующее: «Комитет рассмотрел возможные угрозы и по итогам анализа министр национальной обороны и председатель комитета безопасности Мариуш Блащак принял решение о переброске наших воинских формирований с запада на восток Польши. Задачей этих подразделений станут учения, а также сдерживание потенциального агрессора».

Варшава, Иван Бабурин

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