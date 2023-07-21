Лукашенко определил порядок лишения гражданства Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 21 июля, подписал указ, определяющий порядок утраты гражданства за причинение тяжкого вреда интересам страны и находящимися за ее пределами, – сообщают белорусские СМИ со ссылкой на пресс-службу главы Белоруссии.

В сообщении пресс-службы президента Белоруссии говорится: «В целях реализации последних изменений закона «О гражданстве Республики Беларусь» глава государства Александр Лукашенко 21 июля подписал указ, которым утвержден текст присяги гражданина Республики Беларусь и порядок ее принесения лицами, ставшими гражданами Беларуси. … Определена процедура внесения главе государства материалов об утрате гражданства за участие в экстремисткой деятельности или причинение тяжкого вреда интересам Республики Беларусь лицами, находящимися за пределами страны».

Минск, Иван Бабурин

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