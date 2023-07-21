Норвегия пообещала передать Украине семь миллиардов евро в течение пяти лет

Посол Норвегии на Украине Хелене Санд Андресен во время встречи с руководством Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в Киеве в пятницу, 21 июля, заявила, что ее страна в течение пяти лет предоставит Украине военную, гуманитарную и гражданскую помощь на сумму около 7 млрд евро, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы ГПСУ, говорится: «Норвегия в течение пяти лет предоставит Украине помощи на сумму около 7 млрд евро. Об этом заявила посол Королевства Норвегия в Украине Хелене Санд Андресен. Стороны также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере пограничной безопасности и дальнейшее сотрудничество».

Киев, Иван Бабурин

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