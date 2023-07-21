Москва рассматривает украинские порты как места накопления западных вооружений для Киева

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета безопасности в пятницу, 21 июля, заявил, что Москва рассматривает порты Украины как места дислокации и пополнения ВСУ западным оружием, и теперь появилась возможность это исправить – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Полянский сказал: «Рассматриваем всю черноморскую портовую инфраструктуру Украины в качестве места дислокации и пополнения мощностей ВСУ западным вооружением, которое Киев использует против России».

«Вынуждены констатировать, что за год действия сделки киевский режим накопил под ее прикрытием значительные военно-промышленные, топливные, складские мощности в районах своих черноморских портов. Там же размещались существенные людские ресурсы ВСУ и иностранных наемников. С прекращением сделки у России появилась возможность эту ситуацию исправить».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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