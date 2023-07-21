В ООН «сильно обеспокоены» применением Украиной кассетных снарядов

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в пятницу, 21 июля, заявил, что во Всемирной организации сильно обеспокоены сообщениями о применении Украиной против России снарядов с кассетными боезарядами, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Дюжаррик сказал: «Мы видели эти сообщения, которые вызывают сильное беспокойство. Как мы и говорили ранее, вооружения такого типа должны остаться в прошлом. Они не должны применяться».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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