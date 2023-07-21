Германия пообещала помочь Польше защитить ее восточные границы

Министр обороны ФРГ Борис Писториус на совместной пресс-конференции с чешской коллегой Яной Черноховой в Праге в пятницу, 21 июля, заявил, что Германия готова оказать поддержку Польше при необходимости защитить ее восточную границу, – сообщает агентство Reuters.

Отвечая на соответствующий вопрос, Писториус сказал: «Там, где польским партнерам требуется поддержка, они ее получат. Они – партнеры по НАТО и надежные союзники по НАТО, поэтому можно с уверенностью сказать, что мы готовы».

Ранее сегодня минобороны Польши сообщило, что приняло решение перебросить войска с запада страны на границу с Белоруссией.

Прага, Иван Бабурин

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