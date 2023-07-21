Блинкен: Мы вряд ли сможем восполнить объемы поставок после выхода России из «зерновой сделки»

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на ежегодной конференции по безопасности Аспенского института Aspen Security forum в пятницу, 21 июля, заявил, что возместить потери от выхода России из Черноморской инициативы вряд ли получится, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию из конференц-зала Аспенского института.

Отвечая на вопрос ведущей о проблемах, последовавших за выходом России из «зерновой сделки», Блинкен сказал: «Я надеюсь, что мир наблюдает за этим и видит, как Россия цинично манипулирует продовольствием для достижения своих целей на Украине. Что касается вашего вопроса, мы работаем с союзниками, мы работаем с партнерами, работаем с Украиной, чтобы рассмотреть другие варианты».

«Я не думаю, что можно восполнить объемы, потерянные в результате прекращения этой инициативы, другими путями. Мы ищем варианты. Я просто думаю, что мы не сможем восполнить объем», – отметил глава Госдепа.

Вашингтон, Иван Бабурин

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