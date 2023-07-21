Западу перечислили семь требований России для возвращения в «зерновую сделку»

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности в пятницу, 21 июля, заявил, что Россия вернется в «зерновую сделку» при условии выполнения Западом семи ее требований, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию из зала заседания Совбеза ООН.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Первое (требование,-прим.ред.) – это реальный, а не умозрительный вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки. Второе: должны быть сняты все препятствия для российских банков и финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений. Речь, в том числе, идет об их незамедлительном подключении к международной банковской системе расчетов SWIFT. Какие-то новые обещания и идеи на это счет нас не устроят, нам нужно только выполнение этих условий Третье. Должны быть возобновлены поставки в Россию запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений».

«Четвертое. Должны быть решены все вопросы с фрахтом судов и страхованием российских экспортных поставок продовольствия, обеспечена вся логистика продовольственных поставок. …Пятое. Должны быть обеспечены беспрепятственные условия для расширения поставок российских удобрений, сырья для их производства, в том числе, должна быть восстановлена работа аммиакопровода Тольятти – Одесса. Шестое. Должны быть разблокированы российские активы, связанные с сельхозотраслью».

«Наконец, седьмое: восстановление изначального гуманитарного характера зерновой сделки. Она должна работать в интересах нуждающихся стран, а не делать богатые страны еще богаче. Как только все эти условия будут выполнены, мы незамедлительно вернемся в зерновую сделку. Именно их выполнение станет вкладом западных государств в обеспечение международной продовольственной безопасности».

«Мы не против зерновой сделки как таковой. Тем более учитывая ее значение для глобального рынка продовольствия, для многих государств мира, и готовы рассмотреть возможность вернуться в нее, но только при одном условии – если будут в полном объеме учтены, а главное, реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этой сделке», – отметил также Полянский.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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