Список иноагентов пополнили экс-продюсер «Нашего радио» Михаил Козырев* и политик Константин Боровой*

Министерство юстиции РФ в пятницу, 21 июля, внесло в реестр иноагентов экс-продюсера «Нашего радио» и ведущего телеканала «Дождь»* Михаила Козырева*, политика Константина Борового*, а также еще двух человек и четыре организации.

В сообщении, опубьликовнном на сайте минюста РФ, говорится: «Двадцать первого июля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены К.Н. Боровой, М.Н. Козырев, А.С. Литвинов, П.В. Суляндзига, общественная организация «Омское гражданское объединение», инициативная группа «Центр Т», автономная некоммерческая организация содействия улучшению качества жизни людей из групп социального риска «Право каждого», а также интернет-журнал и медиаплатформа «7х7 – Горизонтальная Россия».

*Организация (физлицо) признана в России иностранным агентом

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»