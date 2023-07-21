Польша заявила о покупке у США почти ста ударных вертолетов Apache

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак Польша в пятницу, 21 июля, заявил, что для укрепления восточной границы Варшава закупит у США 96 ударных вертолетов Apache, – сообщает польское агентство PAP.

Как сообщает агентство Блащак сказал: «Мы следили на совместных польско-американских учениях за Apache не просто так, а потому что мы оснастим Войско Польское 96 такими вертолетами. Еще до реализации контракта мы попользуемся восемью такими вертолетами, их предоставит нам армия США. Сразу после обучения эти первые Apache поступят в польскую армию, я говорил об этом с министром обороны США Ллойдом Остином во время визита в США в начале мая».

«Принятие на вооружение вертолетов Apache вызвано нашим стремлением укрепить восточную границу. Первые польские пилоты начнут обучение управлению американскими вертолетами в начале августа», – добавил министр обороны Польши.

Варшава, Иван Бабурин

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