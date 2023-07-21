США готовы рисковать, поставляя вооружения Киеву

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на ежегодной конференции по безопасности Аспенского института Aspen Security forum в пятницу, 21 июля, заявил, что США и другие страны НАТО готовы рисковать, поставляя вооружения киевскому режиму, а также, что несмотря на тяжелые потери контрнаступление «идет полным ходом» – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию из конференц-зала Аспенского института.

Во время своего выступления Салливан сказал: «Мы готовы брать на себя риски в вопросе оказания помощи Украине. При этом, все члены НАТО, включая США, считают обязательным продумывать возможную реакцию Москвы на такие шаги, поскольку это представляет важность для поддержания глобальной стабильности».

Отвечая на вопрос, правда ли что «реальное контрнаступление Украины только впереди», помощник Байдена по нацбезопасности сказал: «Ответить «да» на этот вопрос я не могу, потому что настоящее контрнаступление началось в тот день, когда первый украинский солдат вышел на позицию и рискнул жизнью. В ходе этого контрнаступления уже были значительные потери, смерти украинских военных. Наступление идет, идет тяжело, но мы говорили, что оно будет тяжелым. Так что оно идет полным ходом»

«Украина располагает значительными объемами сил, которые она еще не направила в бой. Она пытается выбрать момент, когда направление этих сил будет иметь максимальный эффект, и мы проводим тесные консультации с украинцами об условиях этого. Но в итоге решение примут они», – подчеркнул Салливан.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»