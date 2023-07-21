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NewDayNews.ru

Суббота, 22 июля 2023, 00:13 мск

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ОАЭ вручило ноту протеста за «надругательство над Кораном» представителю Швеции

Фото: freepik.com

МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в пятницу, 21 июля, вызвало временного поверенного в делах Швеции и вручило ноту протеста в связи с акцией публичного осквернения Корана, прошедшей накануне в Стокгольме, – сообщает официальное информагентство ОАЭ Emirates News Agency.

Как сообщает агентство, шведскому дипломату была вручена нота протеста с «осуждением продолжающихся актов надругательства над священным Кораном, совершаемых экстремистами в Швеции».

«Действия правительства Швеции нарушают нормы международного права, которое не допускает оскорбление предметов религиозного почитания и священных символов. ОАЭ не приемлют практики, которые противоречат базовым человеческим ценностям, разжигают ненависть и национальную вражду, а также подрывают международные усилия, направленные на распространение принципов терпимости и мирного сосуществования народов», – говорится в ноте протеста правительству Швеции.

Дубай, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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