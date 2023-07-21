Российского посла вызовут в МИД Польши из-за слов Путина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в пятницу, 21 июля, заявил, что российского посла вызовут в МИД Польши из-за слов Владимира Путина о том, что Иосиф Сталин настоял передать Варшаве часть территории Германии после победы в 1945 году, – сообщают СМИ

В своем микроблоге в Twitter польский премьер написал: «Сталин был военным преступником, виновным в смерти сотни тысяч поляков. Историческая правда не обсуждается. Посол Российской Федерации будет вызван в МИД».

Следует напомнить, что президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ напомнил, что благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли Германии, что западные территории современной Польши – это подарок Сталина.

Варшава, Иван Бабурин

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