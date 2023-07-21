На заседании Совбеза ООН назвали главных выгодоприобретателей от поставок украинского зерна

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности в пятницу, 21 июля, заявил, что основными выгодоприобретателями от вывоза украинского зерна стали крупнейшие американские транснациональные корпорации Cargill, DuPont и Monsanto, являющиеся владельцами украинских сельхозугодий, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «За время работы черноморской инициативы в общей сложности было вывезено 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70% направились в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС. На долю беднейших государств, в частности, Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали, пришлось менее трех процентов. Такая география и коммерциализация изначально гуманитарной инициативы становится понятной, если учесть, что владельцами значительной части украинских пахотных земель, более 17 миллионов гектар, являются западные корпорации Cargill, DuPont и Monsanto. Именно они скупили украинские земли после снятия Киевом по требованию МВФ 20-летнего моратория на их продажу и стали главными бенефициарами украинского зернового экспорта».

«С другой стороны, европейцы, приобретающие по демпинговым ценам украинское продовольствие, затем перерабатывают его у себя и перепродают в качестве готовых товаров с высокой добавленной стоимостью. То есть зарабатывают на этом дважды. Скажите, при чем здесь задача обеспечения продовольствием беднейших стран, о которой мы сегодня опять услышали?» – задал вопрос Полянский присутствующим, выступая на заседании Совбеза ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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